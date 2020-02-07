В Томской области рассказали о планах по выпуску газированных вин из сибирских ягод

Томский завод «Кахети» планирует начать выпуск газированных вин из сибирских ягод летом 2020 года.

Как отметил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр, на реализацию производства шипучих вин из серии «Сибирская ягода» выделено 50 млн рублей, в настоящий момент идёт отработка технологий.

Директор по развитию завода Евгения Дорошенкова в беседе с порталом vtomske.ru уточнила, что выпуск вина планируется начать с июня 2020 года.

«Это будет именно газированное фруктовое вино на основе сибирских ягод — брусника, клюква, чёрная смородина и жимолость. Будет создано прямо отдельное производство, линия привезена, куплена, проходит регистрацию. Также сейчас идёт подготовка купажей, это небыстрый процесс — необходимо выдержать все вкусовые качества», — пояснила Дорошенкова.

Она добавила, что в продажу продукция поступит сразу после производства, так как газированные вина не требуют выдержки.

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