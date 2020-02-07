В Томской области рассказали о планах по выпуску газированных вин из сибирских ягод

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Томский завод «Кахети» планирует начать выпуск газированных вин из сибирских ягод летом 2020 года.
В Томской области рассказали о планах по выпуску газированных вин из сибирских ягод
  • РИА Новости

Как отметил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр, на реализацию производства шипучих вин из серии «Сибирская ягода» выделено 50 млн рублей, в настоящий момент идёт отработка технологий.

Директор по развитию завода Евгения Дорошенкова в беседе с порталом vtomske.ru уточнила, что выпуск вина планируется начать с июня 2020 года.

«Это будет именно газированное фруктовое вино на основе сибирских ягод — брусника, клюква, чёрная смородина и жимолость. Будет создано прямо отдельное производство, линия привезена, куплена, проходит регистрацию. Также сейчас идёт подготовка купажей, это небыстрый процесс — необходимо выдержать все вкусовые качества», — пояснила Дорошенкова.

Она добавила, что в продажу продукция поступит сразу после производства, так как газированные вина не требуют выдержки.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с радио Sputnik прокомментировал европейскую традицию употреблять бокал вина за ужином применительно к России.

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