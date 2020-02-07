Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
- РИА Новости
Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
«Задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания Ю.Г. Емельянов. Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», — говорится в сообщении.
Осенью 2019 года были задержаны начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Их подозревают в разглашении государственной тайны.