Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
  • РИА Новости

Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.

«Задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания Ю.Г. Емельянов. Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Осенью 2019 года были задержаны начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Их подозревают в разглашении государственной тайны.

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