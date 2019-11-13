Руководство ростовского главка ФСИН заподозрили в разглашении гостайны
- РИА Новости
«Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями», — сказал он Интерфаксу.
По его словам, пока им инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну.
Как отметил Максименко, можно прогнозировать, что будут также предъявлены обвинения в коррупции.
В октябре по запросу Генпрокуратуры России во Франции задержали объявленного в международный розыск бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина.