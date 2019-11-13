Руководство ростовского главка ФСИН заподозрили в разглашении гостайны

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Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
Руководство ростовского главка ФСИН заподозрили в разглашении гостайны
  • РИА Новости

«Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями», — сказал он Интерфаксу.

По его словам, пока им инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну.

Как отметил Максименко, можно прогнозировать, что будут также предъявлены обвинения в коррупции.

В октябре по запросу Генпрокуратуры России во Франции задержали объявленного в международный розыск бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина.

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