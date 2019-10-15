Во Франции задержан объявленный в розыск экс-сотрудник ФСИН Щетинин

По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ГП.

Отмечается, что в ближайшее время ведомство направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

4 октября сообщалось, что экс-начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его замов — Павла Щетинина и Андрея Красюнкова — уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 млн рублей.