Во Франции задержан объявленный в розыск экс-сотрудник ФСИН Щетинин

Короткая ссылка
По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ГП.
Во Франции задержан объявленный в розыск экс-сотрудник ФСИН Щетинин
  • РИА Новости

Отмечается, что в ближайшее время ведомство направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию. 

Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

4 октября сообщалось, что экс-начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его замов — Павла Щетинина и Андрея Красюнкова — уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить