Во Франции задержан объявленный в розыск экс-сотрудник ФСИН Щетинин
- РИА Новости
Отмечается, что в ближайшее время ведомство направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию.
Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).
4 октября сообщалось, что экс-начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его замов — Павла Щетинина и Андрея Красюнкова — уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 млн рублей.