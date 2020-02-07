В Хабаровском крае прошли учения Су-34

В Хабаровском крае лётчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали полёты на Су-34.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО, полёты проходили на максимальной высоте и при низких температурах.

«Весь лётный состав, имея большой опыт работы на образцах Су-34, успешно выполнил полёты на высотах до 17 тыс. м при низких температурах, ещё раз доказав многофункциональность и надёжность лётных машин», — отметили в пресс-службе.

Перед тем как подняться на максимальную высоту, инженерно-технический состав и летчики проверили работоспособность всех механизмов, ходовые качества многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость на предельных высотах.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях.