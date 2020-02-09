Названы города России с наибольшим числом романтических отелей

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Александра Рыкова
Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах России находится больше всего отелей для романтического отдыха. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы города России с наибольшим числом романтических отелей
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Больше всего романтических отелей специалисты обнаружили в Санкт-Петербурге.

«В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодожёнов, например роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город. Они идеально подходят для романтической поездки на выходные или для проведения медового месяца», — пояснили RT в OneTwoTrip.

Также в тройке лидеров среди городов для влюблённых оказались Москва и Суздаль (Владимирская область).

Большой выбор отелей для романтического отдыха представлен и в курортных городах Краснодарского края — в Геленджике и Сочи (отдельно аналитики выделили пляжный район этого города — Адлер).

В топ-10, по данным экспертов, также попали Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

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