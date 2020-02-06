Решетников оценил назначение Махонина врио главы Пермского края

Глава Минэкономразвития, бывший глава Пермского края Максим Решетников прокомментировал назначение Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора региона.

«Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей», — написал Решетников на своей странице в Instagram.

Министр выразил уверенность в том, что Махонин «сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона».

«Буду помогать», — добавил Решетников.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.