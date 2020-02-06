Решетников оценил назначение Махонина врио главы Пермского края

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Глава Минэкономразвития, бывший глава Пермского края Максим Решетников прокомментировал назначение Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Решетников оценил назначение Махонина врио главы Пермского края
  • РИА Новости

«Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей», — написал Решетников на своей странице в Instagram.

Министр выразил уверенность в том, что Махонин «сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона».

«Буду помогать», — добавил Решетников.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 

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