Решетников оценил назначение Махонина врио главы Пермского края
- РИА Новости
«Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей», — написал Решетников на своей странице в Instagram.
Министр выразил уверенность в том, что Махонин «сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона».
«Буду помогать», — добавил Решетников.
Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.