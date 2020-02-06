Названы лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года»

Стали известны лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В сезоне-2019/20 в конкурсе приняли участие более 1,6 тыс. проектов из разных регионов России. В финал попали 389.

«Эти решения затрагивают различные отрасли — здравоохранение, образование, экологию, культуру, цифровую экономику. Министерство экономического развития Российской Федерации активно поддерживает развитие и популяризацию социального предпринимательства в России», — заявил замглавы ведомства Вадим Живулин.

Церемония награждения пройдёт в июне 2020 года в рамках форума социальных инноваций регионов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».