Замглавы подмосковного Ступина подозревают в получении взятки

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино в Подмосковье по подозрению в получении крупной взятки.
Замглавы подмосковного Ступина подозревают в получении взятки
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По предварительным данным следствия, должностные лица получили взятку в размере 10 млн рублей за заключение в интересах предпринимателей муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного  ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось о задержании в Москве следователя по особо важным делам по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.

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