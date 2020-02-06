Замглавы подмосковного Ступина подозревают в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино в Подмосковье по подозрению в получении крупной взятки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По предварительным данным следствия, должностные лица получили взятку в размере 10 млн рублей за заключение в интересах предпринимателей муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось о задержании в Москве следователя по особо важным делам по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.