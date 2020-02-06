В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

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В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк СК.

Отмечается, что взятка, полученная под контролем правоохранительных органов 4 февраля, «предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности» родственника передавшего взятку лица.

Следователь задержан. СК ходатайствует о его аресте. 

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил продлить до 29 апреля домашний арест первому заместителю руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.

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