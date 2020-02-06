В Петербурге пресекли попытку украсть 580 млн рублей под видом наследства

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге пресекли попытку украсть 580 млн рублей под видом наследства.
В Петербурге пресекли попытку украсть 580 млн рублей под видом наследства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Узнав о кончине состоятельного жителя Москвы, злоумышленники с помощью подставного руководителя одной из фирм подделали свидетельство о смерти и право на наследство. Затем они договорились с сотрудником службы безопасности банка и вместе с соучастниками попытались снять средства со счетов. Их задержали сотрудники полиции и оперативники ФСБ.

«В числе задержанных — 56-летний житель Баршкортостана, который, по оперативной информации, являлся организатором данной аферы», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

По его словам, против несостоявшегося лженаследника завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В настоящее время идёт поиск других соучастников. Полиция также устанавливает, откуда мошенники узнали о смерти мужчины и данные о его счетах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского бизнесмена обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить