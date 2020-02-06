В Петербурге пресекли попытку украсть 580 млн рублей под видом наследства

В Санкт-Петербурге пресекли попытку украсть 580 млн рублей под видом наследства.

Об этом сообщает Пятый канал.

Узнав о кончине состоятельного жителя Москвы, злоумышленники с помощью подставного руководителя одной из фирм подделали свидетельство о смерти и право на наследство. Затем они договорились с сотрудником службы безопасности банка и вместе с соучастниками попытались снять средства со счетов. Их задержали сотрудники полиции и оперативники ФСБ.

«В числе задержанных — 56-летний житель Баршкортостана, который, по оперативной информации, являлся организатором данной аферы», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

По его словам, против несостоявшегося лженаследника завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В настоящее время идёт поиск других соучастников. Полиция также устанавливает, откуда мошенники узнали о смерти мужчины и данные о его счетах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского бизнесмена обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.