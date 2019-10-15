Курганского бизнесмена обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере

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Бизнесмена из Шадринска обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области. Ущерб бюджету оценивается по меньшей мере в 2 млн рублей.
Курганского бизнесмена обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере
  • РИА Новости

Землю из госсобственности незаконно купила местная компания в 2011 году. Нарушения были обнаружены после проверки, проведённой надзорным ведомством.

«Руководитель юридического лица и его заместитель как физическое лицо участвовали на аукционе в целях приобретения земельного участка площадью 2640 кв. м с назначением для строительства аптеки», — уточнили в прокуратуре.

Глава организации оформил в собственность недостроенное здание, где должна была разместиться аптека. Затем, согласно действовавшему на тот момент законодательству, он попросил местную администрацию передать участок в собственность компании на льготных условиях.

Мужчина выкупил без аукциона за 369,4 тыс. рублей землю, кадастровая стоимость которой — 2,5 млн. Спустя год обвиняемый продал её за 27,3 млн. В настоящее время на этом месте построен супермаркет.

Компания, через которую проводились махинации, ликвидирована. Бывшему руководителю грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».

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