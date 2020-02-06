Эксперт дал рекомендации по покупке первичного жилья

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке жилья.
Эксперт дал рекомендации по покупке первичного жилья
  • РИА Новости

«Если мы говорим про первичное жильё, то в первую очередь необходимо узнать всё о компании-застройщике: как он строит, какие проекты. Обратить внимание на прошлые объекты, построенные им», — заявил эксперт в беседе с Newinform.

По его словам, надо понимать, что если строительство осуществляется по направлению эскроу-счетов, то это не значит, что дом возведут.

Как пояснил Барсуков, это гарантирует возвращение средств в случае, если застройщик окажется банкротом.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев беседе с НСН прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.

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