Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%
- РИА Новости
В беседе с НСН он отметил, что повышение стоимости жилья в 2020 году не превысит 3—4%.
«Говорить о том, что цены вырастут, мягко говоря, преждевременно. С моей точки зрения, рост выше, чем инфляционный, в пределах от 3 до 5%, в течение 2020 года не произойдёт на рынке недвижимости в целом, соответственно, и на рынке новостроек», — убеждён Апрелев.
Он также добавил, что в ценообразовании на рынке недвижимости важную роль играет конкуренция между сделками на покупку первичного и вторичного жилья.
Ранее «Известия» сообщали, что в Совфеде прогнозируют повышение цен на жильё на 25% в ближайшие два года.