Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.

В беседе с НСН он отметил, что повышение стоимости жилья в 2020 году не превысит 3—4%.

«Говорить о том, что цены вырастут, мягко говоря, преждевременно. С моей точки зрения, рост выше, чем инфляционный, в пределах от 3 до 5%, в течение 2020 года не произойдёт на рынке недвижимости в целом, соответственно, и на рынке новостроек», — убеждён Апрелев.

Он также добавил, что в ценообразовании на рынке недвижимости важную роль играет конкуренция между сделками на покупку первичного и вторичного жилья.

Ранее «Известия» сообщали, что в Совфеде прогнозируют повышение цен на жильё на 25% в ближайшие два года.