Правительство выделило 10 млрд рублей на капремонт вузов
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«Мы выделили 10 млрд рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищённость этих учебных заведений. Эти деньги будут уже в этом году, и дальше мы будем этим заниматься», — сказала Голикова.
Она отметила, что это заложено в бюджете на 2020 год.
В ноябре 2019 года в Госдуме предложили провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях.