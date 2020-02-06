Правительство выделило 10 млрд рублей на капремонт вузов

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Правительство России выделило 10 млрд рублей на проведение капитального ремонта и обеспечение террористической безопасности в вузах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Правительство выделило 10 млрд рублей на капремонт вузов
  • © РИА Новости

«Мы выделили 10 млрд рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищённость этих учебных заведений. Эти деньги будут уже в этом году, и дальше мы будем этим заниматься», — сказала Голикова.

Она отметила, что это заложено в бюджете на 2020 год.

В ноябре 2019 года в Госдуме предложили провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях.

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