Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.

Кроме того, должности лишился полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.

Этим же указом российский лидер произвёл ряд назначений в силовых ведомствах.

В конце декабря Путин уволил пять генералов, включая главу УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.