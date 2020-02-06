Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС
  • РИА Новости

В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.

Кроме того, должности лишился полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.

Этим же указом российский лидер произвёл ряд назначений в силовых ведомствах.

В конце декабря Путин уволил пять генералов, включая главу УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.

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