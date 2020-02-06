В Подмосковье одобрили запрет на продажу снюса несовершеннолетним

В Мособлдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи снюса детям и подросткам.

«Рынок никотиновой продукции стремительно растёт, и, соответственно, наблюдается резкий рост потребления некурительной и бестабачной продукции среди подростков, причём проблема в большей степени связана с употреблением несовершеннолетними продуктов, относящихся к категории снюсов, формально запрещённых в 2015 году», — цитирует телеканал «360» пояснительную записку проекта закона.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.