В Курганской области перед судом предстанет мать, которая заперла троих детей дома на сутки

Жительница города Щучье, которая заперла троих детей дома на сутки, предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«По результатам расследования уголовного дела собраны достаточные доказательства виновности матери в оставлении в опасности своих детей», — рассказали в ведомстве.

Женщине грозит лишение свободы на срок до года.

По версии следователей, в ноябре 2019 года мать дважды оставляла детей в возрасте от двух до шести лет дома одних. Уходя на сутки, она закрывала дверь на замок. Как отметили в прокуратуре, в это время у детей не было горячей еды.

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