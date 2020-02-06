В Бурятии вынесли приговор по делу об истязании ребёнка в семье

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В Бурятии вынесли приговор по делу об истязании девочки в семье, заявили в региональном управлении СК России.
В Бурятии вынесли приговор по делу об истязании ребёнка в семье
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

По данным следствия, отец причинял дочери физические и психические страдания.

«Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость», — рассказали в ведомстве.

В школе девочка утверждала, что получила кровоподтёки при падении во время игры.

Об издевательствах стало известно от одноклассника пострадавшей. Сотрудники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.

Суд приговорил мужчину к трём годам семи месяцам в исправительной колонии общего режима.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.

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