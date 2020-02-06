В Бурятии вынесли приговор по делу об истязании ребёнка в семье
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
По данным следствия, отец причинял дочери физические и психические страдания.
«Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость», — рассказали в ведомстве.
В школе девочка утверждала, что получила кровоподтёки при падении во время игры.
Об издевательствах стало известно от одноклассника пострадавшей. Сотрудники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.
Суд приговорил мужчину к трём годам семи месяцам в исправительной колонии общего режима.
Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.