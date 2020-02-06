В Совфеде призвали доработать инициативу о приоритете российских товаров при госзакупках

В Совете Федерации призвали доработать инициативу о приоритете российских товаров при госзакупках.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению сенаторов, предложение Минпромторга по введению обязательной 50%-ной квоты участия российских товаров в госзакупках в целом отвечает интересам государства, но нуждается в доработке по ряду причин.

В частности, полагают в Совфеде, сначала нужно установить ответственность руководителей регионов за достижение соответствующего показателя, а также синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами и сопоставить качество продукции с зарубежными аналогами.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил соответствующее письмо вице-премьеру Юрию Борисову. В частности, он отметил, что установление обязательной доли закупки продукции российских производителей по-прежнему имеет дискуссионный характер.

Ранее в Совфеде рассказали об инициативе отдавать преимущество товарам, произведённым в России, при планировании и проведении госзакупок в муниципалитетах, госучреждениях и ведомствах.