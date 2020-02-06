Песков прокомментировал оценку Счётной палатой правительства Медведева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад Счётной палаты по работе предыдущего состава российского правительства ещё предстоит проанализировать.
Песков прокомментировал оценку Счётной палатой правительства Медведева
  • РИА Новости

«Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве», — сказал Песков.

Ранее Счётная палата России в своём отчёте по итогам изучения стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы заявила об отсутствии в этих планах почти половины показателей нацпроектов.

В СП заявили, что ни один из утверждённых планов деятельности ведомств за указанный период не соответствует установленным требованиям.

Аудит был плановым, он проводился с февраля по декабрь 2019 года. Отчёт охватывал период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года.

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