Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчёт Счётной палаты (СП) под названием «Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России».
В СП заявили, что ни один из утверждённых планов деятельности ведомств за указанный период не соответствует установленным требованиям.
«В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — указывает Счётная палата.
Отмечается, что аудит был плановым, он проводился с февраля по декабрь 2019 года. Отчёт охватывал период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года.
В январе глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.