Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

Короткая ссылка
Счётная палата России в своём отчёте по итогам изучения стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы заявила об отсутствии в этих планах почти половины показателей нацпроектов.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчёт Счётной палаты (СП) под названием «Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России».

В СП заявили, что ни один из утверждённых планов деятельности ведомств за указанный период не соответствует установленным требованиям.

«В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — указывает Счётная палата.

Отмечается, что аудит был плановым, он проводился с февраля по декабрь 2019 года. Отчёт охватывал период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года.

В январе глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить