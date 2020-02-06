Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

Счётная палата России в своём отчёте по итогам изучения стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы заявила об отсутствии в этих планах почти половины показателей нацпроектов.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчёт Счётной палаты (СП) под названием «Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России».

В СП заявили, что ни один из утверждённых планов деятельности ведомств за указанный период не соответствует установленным требованиям.

«В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — указывает Счётная палата.

Отмечается, что аудит был плановым, он проводился с февраля по декабрь 2019 года. Отчёт охватывал период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года.

В январе глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.