Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.
Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере
  • АГН «Москва»

«Вышло поручение президента Счётной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство», — написал Кудрин в своём Twitter.

По его словам, тема использования лесных ресурсов уже второй год находится в фокусе внимания Счётной палаты.

Он также отметил важность этого вопроса для экономики страны.

«Однако пока хозяйствование неэффективно», — добавил Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.

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