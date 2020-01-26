Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.

«Вышло поручение президента Счётной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство», — написал Кудрин в своём Twitter.

Вышло поручение президента Счетной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство. Использование лесных ресурсов уже второй год в фокусе внимания СП. Это важнейший ресурс для роста экономики, однако пока хозяйствование неэффективно.https://t.co/avYNpcTBg4 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 25 января 2020 г.

По его словам, тема использования лесных ресурсов уже второй год находится в фокусе внимания Счётной палаты.

Он также отметил важность этого вопроса для экономики страны.

«Однако пока хозяйствование неэффективно», — добавил Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.