Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере
- АГН «Москва»
«Вышло поручение президента Счётной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство», — написал Кудрин в своём Twitter.
Вышло поручение президента Счетной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство. Использование лесных ресурсов уже второй год в фокусе внимания СП. Это важнейший ресурс для роста экономики, однако пока хозяйствование неэффективно.https://t.co/avYNpcTBg4— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 25 января 2020 г.
По его словам, тема использования лесных ресурсов уже второй год находится в фокусе внимания Счётной палаты.
Он также отметил важность этого вопроса для экономики страны.
«Однако пока хозяйствование неэффективно», — добавил Кудрин.
Ранее Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.