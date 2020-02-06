В Керчи специалисты МЧС обезвредили авиабомбу времён войны

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В ГУ МЧС России по Крыму заявили, что пиротехники ведомства обезвредили осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в Керчи.
В Керчи специалисты МЧС обезвредили авиабомбу времён войны
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

«Был обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны — осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5), обнаруженная в районе Комсомольского парка в городе Керчь. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу регионального ведомства.

Бомба была извлечена, транспортирована и уничтожена на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее РИА Новости Крым сообщало об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны.

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