В Керчи специалисты МЧС обезвредили авиабомбу времён войны

В ГУ МЧС России по Крыму заявили, что пиротехники ведомства обезвредили осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в Керчи.

«Был обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны — осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5), обнаруженная в районе Комсомольского парка в городе Керчь. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу регионального ведомства.

Бомба была извлечена, транспортирована и уничтожена на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее РИА Новости Крым сообщало об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны.