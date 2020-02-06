В Томской области рассказали о планах по созданию реестра мест проживания мигрантов

В Томской области планируют создать реестр мест проживания мигрантов после пожара в Асиновском районе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе иностранцы.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

«В связи с трагедией в Асиновском районе сегодня во всём регионе проходят внеочередные проверки мест проживания иностранцев. По итогам проверок будет составлен специальный реестр таких мест. К концу недели мы его должны доложить губернатору, а дальше уже будем координировать работу с правоохранительными органами. Необходимо выявить все места вместе с главами поселений», — отметил замгубернатора Томской области Игорь Толстоносов.

По его словам, в 2017 году Госпожнадзор проводил проверку данного предприятия, однако руководство не предъявило сгоревший дом как место проживания рабочих.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.