Наказание беременным женщинам за нетяжкие преступления могут смягчить

В Госдуму внесён законопроект о смягчении наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за нетяжкие преступления.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс.

«Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуждённой беременной женщиной или женщиной, имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, находящегося в доме ребёнка при исправительном учреждении, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести», — приводит Интерфакс предлагаемую поправку.

В декабре 2019 года Совет Федерации одобрил закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.