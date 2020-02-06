На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись почти 30 машин

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На автодороге «Глубокий обход Красноярска» произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей, в том числе грузовых.
На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись почти 30 машин

    Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

    Отмечается, что два человека обратились за медицинской помощью.

    «В настоящее время движение... перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улице Пограничников, Гайдашовке и Северному шоссе», — говорится в сообщении.

    Причиной многочисленных аварий стал туман.

    В январе на трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда столкнулось от 20 до 25 автомобилей.

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