На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись почти 30 машин

На автодороге «Глубокий обход Красноярска» произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей, в том числе грузовых.

Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что два человека обратились за медицинской помощью.

«В настоящее время движение... перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улице Пограничников, Гайдашовке и Северному шоссе», — говорится в сообщении.

Причиной многочисленных аварий стал туман.

В январе на трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда столкнулось от 20 до 25 автомобилей.