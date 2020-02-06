На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись почти 30 машин
Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Отмечается, что два человека обратились за медицинской помощью.
«В настоящее время движение... перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улице Пограничников, Гайдашовке и Северному шоссе», — говорится в сообщении.
Причиной многочисленных аварий стал туман.
В январе на трассе М4 «Дон» под Адыгейском из-за тумана и гололёда столкнулось от 20 до 25 автомобилей.