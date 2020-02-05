Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод
«При ознакомлении с материалами, которые следствие предоставило в суд, мы увидели, что Олегу Аркадьевичу инкриминируют ещё один эпизод по ст. 205 УК России (подготовка террористического акта). А именно поджог здания генерального консульства Российской Федерации, расположенного в городе Львове», — цитирует юриста РИА Новости.
По его словам, пока защите не поступило уведомление о возбуждении нового уголовного дела.
Как информирует агентство, Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Приходько.
Мужчина был задержан на территории полуострова 9 октября.
По данным спецслужб, он является членом украинских экстремистских организаций и планировал устроить взрыв в административном здании в Крыму. В его гараже нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.