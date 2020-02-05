В Башкирии прошло первое заседание штаба по мониторингу коронавируса

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В правительстве Башкирии прошло первое заседание штаба по мониторингу коронавируса.
В Башкирии прошло первое заседание штаба по мониторингу коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил вице-премьер республики Андрей Назаров, власти будут делать всё для того, чтобы инфекция не проявилась на территории региона.

Со своей стороны, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов рассказал, что в республике занимаются мониторингом эпидемобстановки.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские вузы начали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.

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