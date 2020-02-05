Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ввести ограничения на шипованную резину.
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
  • РИА Новости

«Однозначно разбиваются дороги. В условиях такой зимы, как эта, шипы — это очень плохо, шумно и на обычной дороге не добавляют управляемости. При этом надо понимать, что при такой неустойчивой погоде, как в России, шипы зимой — часто спасение людей, которые хотя бы иногда выезжают за город», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нецелесообразно каким-то образом ограничивать использование шипов, поскольку шипованная резина на скользкой дороге — очень здорово для безопасности.

Со своей стороны, редактор портала «Колёса.ру» Виталий Архиреев в беседе с ФАН выразил мнение, что меру вводить «рановато».

«Необходимо будет провести круглый стол, куда придут представители Росавтодора и ГИБДД, которые объяснят людям, как ведомства будут контролировать это всё», — пояснил он.

Ранее в Госдуме оценили предложение ввести ограничения на шипованную резину.

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