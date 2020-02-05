В Госдуме оценили предложение ввести ограничения на шипованную резину
- РИА Новости
По словам парламентария, если говорить о шипованной резине с точки зрения качества дорог, то он не может не согласиться с мнением экспертов, что шипы серьёзно портят дорожное покрытие.
Комментируя тезис о необходимости снизить разрешённую скорость для автомобилей с шипованными шинами, Старовойтов отметил, что стоит определиться, кто будет за этим следить.
«Я сомневаюсь, что камеры видеофиксации смогут идентифицировать машину с шипами или машину без шипов. С точки зрения самой идеи, а идея заключается в том, что при торможении с шипами тормозной путь будет дольше... Идея хороша, но не понимаю, как ловить», — заключил он.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что в Госдуме обсуждают меры по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины.
Отмечается, что речь идёт об ограничении скорости для автомобилей с шипованной резиной, о штрафах за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш».