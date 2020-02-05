Эксперт прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину
- РИА Новости
В беседе с Nation News он не поддержал эту инициативу.
«Действительно, шипованные шины изнашивают асфальт, но они изнашивают плохой асфальт», — пояснил эксперт.
Как отметил Субботин, в России всегда будут морозы и лёд, и ограничивать скорость до 90 км/ч нет смысла, так как если асфальт плохой, он всё равно будет изнашиваться.
Эксперт также напомнил, что производители шипованных шин учитывают износ покрытия, и шипы, если попадают на твёрдое покрытие, утапливаются.
«Есть нормативы, и там, в нормативах, есть часть, которая как раз про износ асфальта. Так что хорошие шины не изнашивают хороший асфальт», — заключил он.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Newinform рассказал о важности шипованной резины в зимний период.