Эксперт прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину

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Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину, которое обсуждалось в Госдуме.
Эксперт прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он не поддержал эту инициативу.

«Действительно, шипованные шины изнашивают асфальт, но они изнашивают плохой асфальт», — пояснил эксперт.

Как отметил Субботин, в России всегда будут морозы и лёд, и ограничивать скорость до 90 км/ч нет смысла, так как если асфальт плохой, он всё равно будет изнашиваться.

Эксперт также напомнил, что производители шипованных шин учитывают износ покрытия, и шипы, если попадают на твёрдое покрытие, утапливаются.

«Есть нормативы, и там, в нормативах, есть часть, которая как раз про износ асфальта. Так что хорошие шины не изнашивают хороший асфальт», — заключил он.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Newinform рассказал о важности шипованной резины в зимний период.

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