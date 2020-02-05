Число ДТП в Ростовской области уменьшилось на 42% за пять лет

Количество ДТП в Ростовской области уменьшилось на 42% за пять лет, заявил министр транспорта региона Андрей Иванов на отчёте о работе ведомства.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«В Ростовской области обеспечена тенденция по снижению аварийности на дорогах общего пользования», — отметил Иванов.

По его словам, в 2019 году зарегистрировано 3058 ДТП, что на 22% меньше по сравнению с 2018-м.

Как добавил министр, к 2024 году показатель социального риска на автодорогах региона не должен превышать четырёх человек на 100 тыс. населения.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.