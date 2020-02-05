Число ДТП в Ростовской области уменьшилось на 42% за пять лет

Короткая ссылка
Количество ДТП в Ростовской области уменьшилось на 42% за пять лет, заявил министр транспорта региона Андрей Иванов на отчёте о работе ведомства.
Число ДТП в Ростовской области уменьшилось на 42% за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«В Ростовской области обеспечена тенденция по снижению аварийности на дорогах общего пользования», — отметил Иванов.

По его словам, в 2019 году зарегистрировано 3058 ДТП, что на 22% меньше по сравнению с 2018-м.

Как добавил министр, к 2024 году показатель социального риска на автодорогах региона не должен превышать четырёх человек на 100 тыс. населения.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить