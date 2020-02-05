Представители Ставрополья попали в полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего»

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Почти 60 представителей Ставропольского края попали в полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего».
Представители Ставрополья попали в полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего»
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Участниками следующего этапа стали 19 ставропольских команд. Каждая представляет одну из школ — десять сельских и девять городских.

Окружной полуфинал начнётся 14 февраля.

«Почти треть полуфиналистов из российских сёл — это важный показатель успешности первого сезона конкурса», — заявил руководитель конкурса Андрей Богданцев.

Конкурс проходит в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Ранее Пятый канал сообщал, что успешные практики планируют внедрить во все отечественные школы.

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