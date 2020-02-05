Школы ещё двух городов Челябинской области закроют на карантин с 6 февраля

Школы в Копейске и Коркинском муниципальном районе Челябинской области закроют на карантин по гриппу и ОРВИ с 6 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрации муниципалитетов.

Решение о возможном продлении карантина в Копейске примут 11 февраля, в Коркине — 12 февраля.

По информации областного управления Роспотребнадзора, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 43%.

Ранее карантин ввели в учебных заведениях Снежинска, Еманжелинска, Озёрска и Челябинска.

Также progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.