Школы ещё двух городов Челябинской области закроют на карантин с 6 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрации муниципалитетов.
Решение о возможном продлении карантина в Копейске примут 11 февраля, в Коркине — 12 февраля.
По информации областного управления Роспотребнадзора, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 43%.
Ранее карантин ввели в учебных заведениях Снежинска, Еманжелинска, Озёрска и Челябинска.
Также progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.