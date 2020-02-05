Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
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«Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — сказал глава государства.
По словам Путина, премьер-министр Михаил Мишустин доложил ему о ходе оптимизации административных процедур.
Как отметил российский лидер, важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений.
Также он указал на необходимость рачительного использования финансовых средств.
Ранее Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу.