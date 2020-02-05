В России введён запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из КНР

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелёты иностранцев, которые прибыли из Китая.
В России введён запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из КНР
  • Pixabay

«С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелёты иностранных граждан из Китая», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Она пояснила, что решение было принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Вице-премьер отметила, что продолжается сокращение числа чартерных рейсов из Китая в Россию.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение с 4 февраля временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу страны.

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