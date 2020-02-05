Эксперт оценил ситуацию с «чёрными кредиторами»

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин прокомментировал ситуацию с появлением новых способов мошенничества с кредитами.

«Спрос на займы вырос неадекватно — граждане не успели привыкнуть к дешевизне кредитов и стали активно их набирать. В ответ Банк России настолько зарегулировал банковскую деятельность, что выдавать займы игрокам стало невыгодно и дорого. Такой подход немного охладил рынок, но породил мошенников, которые так или иначе пытаются обмануть заёмщиков... порождают всё новые незаконные схемы», — пояснил специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Нигматуллина, для пресечения мошеннических схем необходимо регулировать законодательство, а также перенаправить поток заёмщиков в банки, где исключаются мошеннические схемы.

Ранее сообщалось о задержании в России 16 человек по делу о кредитном мошенничестве.