В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

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По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере», — цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

Уточняется, что согласно имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадали более тысячи человек.

Также сообщается, что пострадавшие в основном являются жителями Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей.

31 октября в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании кредитных карт.

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