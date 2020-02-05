В центре Краснодара установят бюсты Героям Советского Союза

На мемориале «Ради жизни на Земле» в центре Краснодара установят бюсты Героев Советского Союза. Памятник посвящён студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим в Великую Отечественную войну.

© пресс-служба администрации Краснодара

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Планируется увековечить память участника партизанского отряда Евгения Игнатова, лётчика-штурмовика Владимира Козлова, военного лётчика Ивана Разина, сапёра Михаила Сорокина, артиллериста Всеволода Голубкова, командира взвода отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Николая Шелковникова. Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.