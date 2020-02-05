Дитрих: полное закрытие авиасообщения с КНР не рассматривалось

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о полном закрытии авиасообщения с Китаем не рассматривался.

«Вопрос о том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, на повестке дня не рассматривался», — приводит ТАСС слова Дитриха.

Он отметил, что из Китая пассажиры прилетают в единый специализированный терминал в Шереметьеве.

3 февраля вице-премьер России, руководитель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем.