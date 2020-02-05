В Крыму из-за непогоды МЧС объявило режим повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, с 5 по 7 февраля возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд, ветер 15—20 м/с, местами до 25—27 м/с. С 8 февраля ожидается понижение температуры до -10...-15 °С, днём — до -8 °С.
Таким образом, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Не исключены затруднения в движении транспорта.
«Организован постоянный мониторинг изменений погодных условий и оперативной обстановки», — заявил заместитель начальника ведомства Сергей Садаклиев.
На базе управления создан оперативный штаб.
Ранее URA.RU сообщало, что в среду, 5 февраля, в Челябинской области резко ухудшится погода.