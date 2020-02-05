В Крыму из-за непогоды МЧС объявило режим повышенной готовности

Силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируются в регионе в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, с 5 по 7 февраля возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд, ветер 15—20 м/с, местами до 25—27 м/с. С 8 февраля ожидается понижение температуры до -10...-15 °С, днём — до -8 °С.

Таким образом, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Не исключены затруднения в движении транспорта.

«Организован постоянный мониторинг изменений погодных условий и оперативной обстановки», — заявил заместитель начальника ведомства Сергей Садаклиев.

На базе управления создан оперативный штаб.

Ранее URA.RU сообщало, что в среду, 5 февраля, в Челябинской области резко ухудшится погода.