Министр связи предложил создать «единое окно» для жалоб россиян

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В России необходимо создать «одно окно» для жалоб граждан по любым вопросам к органам власти и ведомствам всех уровней. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Министр связи предложил создать «единое окно» для жалоб россиян
  • РИА Новости

В ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи министр отметил, что в настоящее время существует очень серьёзная проблема, связанная с тем, что гражданин не знает, куда писать жалобу.

«Ему достаточно сложно разобраться в распределении полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Поэтому мы считаем, что мы должны создать одно окно для жалоб граждан», — цитирует Интерфакс Шадаева.

Он уточнил, что речь идёт о создании «электронного сервиса по принципу одного окна».

«В считаные секунды жалоба должна доходить до ответственной структуры, лица, которое за это отвечает… При этом гражданин должен иметь возможность подтвердить, что действительно лампочка заменена», — отметил он.

Ранее Шадаев сообщил, что в Минкомсвязи до конца февраля собираются определить перечень интернет-ресурсов для российских пользователей, к которым будет предоставлен бесплатный доступ.

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