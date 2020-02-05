В Оренбурге проводят проверку по факту травмирования ребёнка при сходе снега с крыши

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В Оренбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка при сходе снега с крыши.
В Оренбурге проводят проверку по факту травмирования ребёнка при сходе снега с крыши
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошёл во вторник, 4 февраля, у дома по улице Восточной. Пятилетний мальчик шёл вместе с бабушкой. В результате схода снега ребёнок получил травму и был госпитализирован.

В ходе проверки планируется дать оценку действиям управляющей компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Североуральске 15-летний подросток пострадал в результате обрушения козырька подъезда многоквартирного дома.

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