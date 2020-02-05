Новые улицы в Хабаровске назовут в честь героев Великой Отечественной войны

Новые улицы в Хабаровске планируют назвать в честь героев Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает kp.ru.

«Ореховая сопка — это крайне перспективный район для застройки: в ближайшие годы здесь будет построено до миллиона квадратных метров жилья и появится не менее пяти довольно крупных новых улиц», — заявил мэр Сергей Кравчук в своём Instagram.

По его словам, принято решение назвать эти улицы в честь героев Великой Отечественной войны, что особенно актуально в год 75-летия Победы.

Как отметил Кравчук, он уже поручил департаменту муниципальной собственности организовать работу с представителями общественности и собрать предложения горожан.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.