Артиллеристы ЦВО провели учения в Кемеровской области

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели учения в Кемеровской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Участники планового занятия по боевой подготовке выполнили стрельбу по бронированным целям прямой наводкой из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

По сценарию, артиллеристы должны были остановить колонну техники условного противника, направлявшуюся к военным объектам.

К манёврам привлекли более 500 военнослужащих и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что учения с ЗРК С-300 и С-400 прошли на территории ЦВО.

ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.