Военнослужащие провели учения с ЗРК С-300 и С-400 на территории ЦВО
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Расчёты станций «Небо» выявили и классифицировали цели и передали данные комплексам С-300 и С-400, а также истребителям-перехватчикам МиГ-31.
В качестве условного врага были выбраны МиГ-31, транспортники Ан-26 и вертолёты Ми-8.
В учениях принимали участие 12 самолётов и вертолётов, а также более 500 военнослужащих.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что артиллерийские подразделения Западного военного округа провели учения на полигоне Каменка в Ленинградской области.