Военнослужащие провели учения с ЗРК С-300 и С-400 на территории ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Расчёты станций «Небо» выявили и классифицировали цели и передали данные комплексам С-300 и С-400, а также истребителям-перехватчикам МиГ-31.

В качестве условного врага были выбраны МиГ-31, транспортники Ан-26 и вертолёты Ми-8.

В учениях принимали участие 12 самолётов и вертолётов, а также более 500 военнослужащих.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что артиллерийские подразделения Западного военного округа провели учения на полигоне Каменка в Ленинградской области.