Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов времён войны

Короткая ссылка
За последние годы Главархив рассекретил более 11,5 тыс. документов времён Великой Отечественной войны.
Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов времён войны
  • © Главархив Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», более 4,3 тыс. дел касаются работы Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в этих документах говорится о противопожарном состоянии объектов, выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, строительстве газоубежищ, а также о работе местной противовоздушной обороны и другом.

Ещё 7,3 тыс. дел содержат планово-отчётные, распорядительные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов. 

В июле сообщалось, что Главархив Москвы раскрыл более 50 документов о партизанах в годы войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить