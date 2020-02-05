Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов времён войны

За последние годы Главархив рассекретил более 11,5 тыс. документов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает сайт «Москва 24», более 4,3 тыс. дел касаются работы Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в этих документах говорится о противопожарном состоянии объектов, выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, строительстве газоубежищ, а также о работе местной противовоздушной обороны и другом.

Ещё 7,3 тыс. дел содержат планово-отчётные, распорядительные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов.

В июле сообщалось, что Главархив Москвы раскрыл более 50 документов о партизанах в годы войны.