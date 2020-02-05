Минсельхоз исключил дефицит чеснока в России из-за коронавируса
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Как сообщает РИА Новости, ранее Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка заявил, что возможным последствием вспышки коронавируса в Китае может стать дефицит чеснока на российском рынке.
По его данным, Россия импортирует 80% этого растения из КНР.
«У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно», — прокомментировал эти заявления Увайдов.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с газетой «Взгляд» сообщил, что длительная приостановка поставок гаджетов из КНР из-за коронавируса может привести к проблемам на рынке в России.