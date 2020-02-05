В Бурятии госпитализировали трёх лётчиков из Китая

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Три лётчика из КНР, прибывшие на авиационный завод в Улан-Удэ для обучения, госпитализированы с острым фарингитом.
В Бурятии госпитализировали трёх лётчиков из Китая
  • РИА Новости

«Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин — Иркутск. В настоящее время им поставлен диагноз «острый фарингит», — приводит РИА Новости сообщение республиканского Роспотребнадзора.

У лётчиков взяты анализы на коронавирус, ожидаются результаты из лаборатории Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.

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